Мессі, Роналду чи Левандовські: ставки букмекерів на володаря "Золотого м'яча"-2021

Церемонія вручення нагороди відбудеться 29 листопада в Парижі.
Наприкінці листопада стане відомий володар найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі - "Золото м'яча". Цей почесний приз щорічно вручає авторитетне видання France Football.
8 жовтня були оголошені імена 30 претендентів на нагороду. Букмекери вже оцінили їхні шанси перемогти в номінації.
На думку фахівців, головним фаворитом у боротьбі за нагороду є аргентинський форвард Ліонель Мессі, який влітку виграв перший трофей з національною командою - Кубок Америки. На те, що Лео усьоме стане володарем "Золотого м'яча", можна поставити з коефіцієнтом 1.55.
До топ-3 також входять форвард "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовські (3.30) і півзахисник "Челсі" та збірної Італії Жоржиньйо (6.00). На четвертому місці за котируваннями букмекерів розташувався французький хавбек "Челсі" Н'Голо Канте (7.00), а замикає п'ятірку португальський нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду (10.00).
- Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29 листопада в театрі Шатле в Парижі.
- У 2020 році нагорода не вручалася через пандемію коронавірусу. У 2019 році володарем "Золотого м'яча" в рекордний шостий раз став Ліонель Мессі. Найближчий переслідувач аргентинця - Кріштіану Роналду, який вигравав нагороду п'ять разів.