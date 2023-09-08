Мессі розкішним голом зі штрафного приніс Аргентині перемогу на старті відбору ЧС-2026 (відео)

Чинні чемпіони світу вдало розпочали шлях до захисту свого титулу.

Збірна Аргентини обіграла команду Еквадору в матчі 1-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Поєдинок у Буенос-Айресі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі на 78-й хвилині забив капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі. Форвард "Інтера" Маямі вразив ворота суперника прямим ударом зі штрафного.

Огляд матчу

В інших матчах стартового туру південноамеркианського відбору Колумбія перемогла Венесуелу (1:0), а Парагвай та Перу розписали безгольову нічию (0:0).

Завершиться перший тур матчами Уругвай – Чилі та Бразилія – Болівія, які відбудуться у ніч проти 9 вересня за київським часом.

Зазначимо, що збірна Аргентини – чинний чемпіон світу з футболу. У фіналі Мундіалю-2022 в Катарі підопічні Ліонеля Скалоні у серії пенальті обіграли Францію.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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