Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026

Ліонель Мессі / © Associated Press

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Легендарний форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі розплакався після поразки від Іспанії у фінальному матчі чемпіонату світу-2026.

39-річний нападник американського "Інтера" Маямі не стримав емоцій під час церемонії нагородження, коли йому вручили срібну медаль турніру.

Ліонель Мессі / © Associated Press

Ліонель Мессі / © Associated Press

Ліонель Мессі / © Associated Press

Іспанія в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0), яка після 90+3-ї хвилини грала в меншості через вилучення Енцо Фернандеса. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

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Мессі на ЧС-2026 забив 8 голів і віддав 4 асисти. Він посів друге місце в списку найкращих бомбардирів турніру, поступившись у боротьбі за "Золоту бутсу" лише форварду збірної Франції Кіліану Мбаппе, який забив 10 м'ячів.

Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу, відібравши титул у аргентинців, які тріумфували на попередньому Мундіалі-2022 у Катарі.

Раніше повідомлялося, що названо найкращого гравця ЧС-2026 з футболу.

Нагадаємо, бронзові медалі ЧС-2026 здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).

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