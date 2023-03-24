Мессі шикарним голом зі штрафного в матчі за збірну Аргентини повторив досягнення Роналду (відео)

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився 800-м голом у своїй кар'єрі. Це сталося у товариському матчі "альбіселесте" з Панамою.

За хвилину до кінця основного часу гри команда Ліонеля Скалоні заробила право на штрафний удар. До м'яча підійшов Мессі та за красивою траєкторію відправив м'яч до сітки воріт суперника.

#ARG 2 - 0 #PAN | 43 ST | Leo la soltó y la gente lo gritó, de tanto intentar se hizo realidad.



Mirá el partido EN VIVO en https://t.co/fnEKkuadQ9 #SomosMundiales pic.twitter.com/nPKpl0drjZ — Televisión Pública (@TV_Publica) March 24, 2023

Цей гол став ювілейним, 800-м у професійній кар'єрі Мессі. На рахунку 35-річного аргентинця 701 забитий м'яч на клубному рівні та 99 – за національну команду. Він є найкращим бомбардиром в історії збірної Аргентини.

Мессі став лише другим футболістом в історії після португальця Кріштіану Роналду, який подолав позначку у 800 голів на професійному рівні.





Leo Messi: 800 goals for club and country pic.twitter.com/PFujVS76k1 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 24, 2023

Раніше повідомлялося, що Роналду побив світовий рекорд за кількістю поєдинків за національну збірну. Кріштіану оформив дубль у матчі 1-го туру відбору на Євро-2024 проти Ліхтенштейну. Тепер на його рахунку 120 голів за збірну Португалії, а загалом 830 м'ячів у кар'єрі.

Читайте також:

Англія з рекордом Кейна втримала перемогу над Італією в групі України у відборі на Євро-2024 (відео)

Може потрапити до книги рекордів Гіннеса: у Чилі воротар забив курйозний гол через усе поле (відео)

Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці