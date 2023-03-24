Мессі шикарним голом зі штрафного в матчі за збірну Аргентини повторив досягнення Роналду (відео)

Ліонель забив 800-й м'яч у своїй кар'єрі.
Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився 800-м голом у своїй кар'єрі. Це сталося у товариському матчі "альбіселесте" з Панамою.
За хвилину до кінця основного часу гри команда Ліонеля Скалоні заробила право на штрафний удар. До м'яча підійшов Мессі та за красивою траєкторію відправив м'яч до сітки воріт суперника.
#ARG 2 - 0 #PAN | 43 ST | Leo la soltó y la gente lo gritó, de tanto intentar se hizo realidad.— Televisión Pública (@TV_Publica) March 24, 2023
Mirá el partido EN VIVO en https://t.co/fnEKkuadQ9 #SomosMundiales pic.twitter.com/nPKpl0drjZ
Цей гол став ювілейним, 800-м у професійній кар'єрі Мессі. На рахунку 35-річного аргентинця 701 забитий м'яч на клубному рівні та 99 – за національну команду. Він є найкращим бомбардиром в історії збірної Аргентини.
Мессі став лише другим футболістом в історії після португальця Кріштіану Роналду, який подолав позначку у 800 голів на професійному рівні.
— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 24, 2023
Leo Messi: 800 goals for club and country pic.twitter.com/PFujVS76k1
Раніше повідомлялося, що Роналду побив світовий рекорд за кількістю поєдинків за національну збірну. Кріштіану оформив дубль у матчі 1-го туру відбору на Євро-2024 проти Ліхтенштейну. Тепер на його рахунку 120 голів за збірну Португалії, а загалом 830 м'ячів у кар'єрі.
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