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Мессі шикарним голом зі штрафного в матчі за збірну Аргентини повторив досягнення Роналду (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Мессі шикарним голом зі штрафного в матчі за збірну Аргентини повторив досягнення Роналду (відео)

Фото: Associated Press

Ліонель забив 800-й м'яч у своїй кар'єрі.

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі відзначився 800-м голом у своїй кар'єрі. Це сталося у товариському матчі "альбіселесте" з Панамою.

За хвилину до кінця основного часу гри команда Ліонеля Скалоні заробила право на штрафний удар. До м'яча підійшов Мессі та за красивою траєкторію відправив м'яч до сітки воріт суперника.

Цей гол став ювілейним, 800-м у професійній кар'єрі Мессі. На рахунку 35-річного аргентинця 701 забитий м'яч на клубному рівні та 99 – за національну команду. Він є найкращим бомбардиром в історії збірної Аргентини.

Мессі став лише другим футболістом в історії після португальця Кріштіану Роналду, який подолав позначку у 800 голів на професійному рівні.

Раніше повідомлялося, що Роналду побив світовий рекорд за кількістю поєдинків за національну збірну. Кріштіану оформив дубль у матчі 1-го туру відбору на Євро-2024 проти Ліхтенштейну. Тепер на його рахунку 120 голів за збірну Португалії, а загалом 830 м'ячів у кар'єрі.

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Дата публікації
Перегляди
298
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