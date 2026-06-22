Ліонель Мессі / © Associated Press

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Легендарний форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу.

У матчі другого туру групового етапу ЧС-2026 проти команди Австрії 38-річний нападник “Інтера” Маямі відкрив рахунок на 38-й хвилині зустрічі — в центрі штрафного майданчика ударом у дотик у ближній кут замкнув простріл Факундо Медіни з лівого флангу.

Це 17-й гол Мессі на на Мундіалях. Він побив рекорд ексфорварда збірної Німеччини Мірослава Клозе, якого наздогнав у попередньому матчі, оформивши хет-трик у ворота Алжиру.

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Зазначимо, що перед цим Мессі не реалізував пенальті на 9-й хвилині поєдинку проти Австрії, не влучивши у ворота.

Після першого тайму аргентинці перемагають австрійців з рахунком 1:0.

У першому турі групового етапу аргентинці завдяки хет-трику Ліонеля Мессі розгромили Алжир (3:0), тоді як австрійці розібралися з Йорданією (3:1).

Інший поєдинок 2-го туру групи J між командами Йорданії та Алжиру відбудеться у вівторок, 23 червня, о 06:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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