ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
800
Час на прочитання
2 хв

Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу

Ліонель побив рекорд Мірослава Клозе.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Легендарний форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу.

У матчі другого туру групового етапу ЧС-2026 проти команди Австрії 38-річний нападник “Інтера” Маямі відкрив рахунок на 38-й хвилині зустрічі — в центрі штрафного майданчика ударом у дотик у ближній кут замкнув простріл Факундо Медіни з лівого флангу.

Це 17-й гол Мессі на на Мундіалях. Він побив рекорд ексфорварда збірної Німеччини Мірослава Клозе, якого наздогнав у попередньому матчі, оформивши хет-трик у ворота Алжиру.

Зазначимо, що перед цим Мессі не реалізував пенальті на 9-й хвилині поєдинку проти Австрії, не влучивши у ворота.

Після першого тайму аргентинці перемагають австрійців з рахунком 1:0.

  • У першому турі групового етапу аргентинці завдяки хет-трику Ліонеля Мессі розгромили Алжир (3:0), тоді як австрійці розібралися з Йорданією (3:1).

  • Інший поєдинок 2-го туру групи J між командами Йорданії та Алжиру відбудеться у вівторок, 23 червня, о 06:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
800
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie