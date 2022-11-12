Мессі та компанія: збірна Аргентини оголосила склад на чемпіонат світу-2022

До фінальної заявки "альбіселесте" на Мундіаль увійшли 26 футболістів.

Збірна Аргентини оприлюднила список гравців, які поїдуть представляти країну на чемпіонат світу-2022, який відбудеться в Катарі.

Головний тренер "альбіселесте" Ліонель Скалоні розраховує на 26 виконавців, серед яких і головні зірки – Ліонель Мессі, Пауло Дібала, Лаутаро Мартінес та інші.

Склад збірної Аргентини на ЧС-2022

Воротарі: Еміліано Мартінес ("Астон Вілла"), Херонімо Рульї ("Вільярреал"), Франко Армані ("Рівер Плейт").

Захисники: Науель Моліна ("Атлетіко"), Гонсало Монтьєль ("Севілья"), Крістіан Ромеро ("Тоттенгем"), Херман Пеccелья ("Бетіс"), Ніколас Отаменді ("Бенфіка"), Лісандро Мартінес ("Манчестер Юнайтед") Маркос Акунья ("Севілья"), Ніколас Тальяфіко ("Ліон"), Хуан Фойт ("Вільярреал").

Півзахисники: Родріго де Пауль ("Атлетіко"), Леандро Паредес ("Ювентус"), Алексіс Мак Аллістер ("Брайтон"), Гідо Родрігес ("Бетіс"), Папу Гомес ("Севілья"), Енцо Фернандес ("Бенфіка"), Ексекіель Паласіос ("Баєр").

Нападники: Анхель Ді Марія ("Ювентус"), Лаутаро Мартінес ("Інтер"), Хуліан Альварес ("Манчестер Сіті"), Ніколас Гонсалес ("Фіорентина"), Хоакін Корреа ("Інтер"), Пауло Дібала ("Рома"), Ліонель Мессі (ПСЖ).

На прийдешній планетарній першості збірна Аргентини зіграє в одній групі з Саудівською Аравією, Мексикою та Польщею.

Додамо, що раніше свої остаточні склади на Мундіаль-2022 оголосили Бразилія, Німеччина, Англія та Іспанія.

ЧС-2022 відбудеться від 20 листопада до 18 грудня в Катарі. У матчі-відкритті світової першості збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором.

Вперше в історії Мундіаль відбудеться на Близькому Сході. Також цей ЧС стане першим, який проводитиметься не влітку, а восени та взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря в червні – липні сягає позначки понад 40 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

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