Мессі та Мбаппе відреагували на те, що Дембеле виграв "Золотий м'яч-2025"

Усман Дембеле / © Associated Press

Форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі та нападник мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе відреагували на виграш вінгером ПСЖ Усманом Дембеле нагороди найкращому футболісту світу – "Золотий м'яч-2025".

"Великий Ус!!! Вітаю, я дуже радий за тебе. Ти заслуговуєш на це", – написав Мессі в коментарях у дописі Дембеле в Instagram.

"Усман Дембеле. Це неймовірні емоції, брате! Ти заслуговуєш x1000", – написав Мбаппе у себе в Instagram-сторіз, позначивши акаунт свого ексодноклубника та партнера за збірною Франції.

Зазначимо, що минулого сезону Дембеле допоміг ПСЖ виграти чемпіонат і Кубок Франції, а також першу в клубній історії Лігу чемпіонів.

28-річний Дембеле уперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Рекордсменом за кількістю виграних "Золотих м'ячів" залишається форвард "Інтера" Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі, який отримував цей приз вісім разів (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Найближчим переслідувачем аргентинця є форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду, якого визнавали найкращим футболістом світу п'ять разів (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Нагадаємо, торік володарем "Золотого м'яча" став півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі. У голосуванні чемпіон Європи у складі збірної Іспанії обійшов Вінісіуса Жуніора, Джуда Беллінгема та Дані Карвахаля, які виступають за мадридський "Реал".