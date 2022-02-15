Мессі - в старті, Лунін - у запасі: ПСЖ і "Реал" назвали склади на суперматч Ліги чемпіонів

Мессі - в старті, Лунін - у запасі: ПСЖ і "Реал" назвали склади на суперматч Ліги чемпіонів

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Паризький ПСЖ і мадридський "Реал" оголосили стартові склади на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться сьогодні, 15 лютого, на стадіоні "Парк де Пренс" у столиці Франції.

Зазначимо, що український воротар "вершкових" Андрій Лунін розпочне гру на лаві запасних.

Своєю чергою, зіркові Лео Мессі та Кіліан Мбаппе вийдуть у парижан з перших хвилин, а от Неймар дещо несподівано залишився в запасі.

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Кімпембе, Нуну Мендеш – Паредес, Данілу, Верратті – Мбаппе, Мессі, Ді Марія

Запасні: Навас, Ікарді, Неймар, Дагба, Вейналдум, Кюрзава, Еррера, Діалло, Дракслер, Керер, Гуйє, Сімонс

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Кроос, Каземіро, Модріч – Асенсіо, Бензема, Вінісіус

Запасні: Лунін, Начо, Азар, Марсело, Вальверде, Йовіч, Васкес, Бейл, Себальйос, Родріго, Іско, Камавінга

Початок зустрічі французького та іспанського грандів - о 22:00 за київським часом.

Відеотрансляція гри доступна на MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу з усіма голами і найкращими моментами.

На груповому етапі Ліги чемпіонів "Реал" посів перше місце в групі з "Інтером", "Шерифом" та "Шахтарем". ПСЖ фінішував другим у квартеті з "Манчестер Сіті", "Брюгге" та "Лейпцигом".

Наразі "вершкові" очолюють іспанську Ла Лігу, а парижани впевнено лідирують у Чемпіонаті Франції.

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