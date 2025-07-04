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Мессі відреагував на трагічну загибель Діогу Жоти в автокатастрофі
Лео зворушливо попрощався з португальцем.
Форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі відреагував на загибель 28-річного форварда "Ліверпуля" Діогу Жоти, який разом зі своїм братом Андре Сілвою потрапив у смертельну ДТП в Іспанії.
Аргентинець в Instagram-сторіз опублікував фото португальця, супроводжене словом "QEPD".
"QEPD" – абревіатура іспанською, що означає "Que en paz descanse", тобто "Спочивай з миром".
Зазначимо, що у загиблого Діогу залишилися дружина і троє дітей.
За свою кар'єру Жота пограв за "Пасуш де Феррейра", "Порту", "Атлетіко", "Вулвергемптон", а від 2020 року виступав у складі "Ліверпуля", за який провів 182 матчі, відзначившись 65 голами та 26 асистами.
Разом з мерсисайдцями Жота став чемпіоном Англії, виграв Кубок країни і Кубок англійської ліги.
За збірну Португалії Діогу зіграв 46 матчів, забив 14 голів та віддав 12 асистів. У складі національнї команди він двічі виграв Лігу націй.
Раніше повідомлялося, що "Ліверпуль" вивів з обігу ігровий номер, під яким виступав загиблий в автокатастрофі Діогу Жота.