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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
302
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2 хв

Мессі встановив низку рекордів після переможного матчу з Кабо-Верде на ЧС-2026

Легендарний аргентинець не припиняє переписувати історію футболу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / © Associated Press

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив низку рекордів після матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти команди Кабо-Верде.

Поєдинок завершився перемогою "альбіселесте" з рахунком 3:2 за підсумками екстратаймів.

У цій зустрічі Мессі відкрив рахунок на 29-й хвилині, точно пробивши у ближній верхній кут після передачі Лісандро Мартінеса. Завдяки цьому 39-річному нападнику підкорилася серія нових/оновлених рекордів.

  • Мессі оновив власний же рекорд за голами на чемпіонатах світу — 20. Найближчим переслідувачем є француз Кіліан Мбаппе з 18 м'ячами.

  • Мессі оновив свій рекорд за тривалістю гольової серії в історії Мундіалів — він забив у восьмому матчі поспіль на ЧС.

  • Мессі забив у п'ятому матчі плейоф чемпіонатів світу поспіль — таке трапилось вперше від 1966 року, коли почали вести детальну статистику.

  • Мессі оновив свій рекорд за результативними діями у матчах плейоф чемпіонатів світу — 13 (7+6), він випереджає Мбаппе та Пеле (по 11).

  • Мессі став першим гравцем в історії, який забив 7+ м'ячів на двох різних чемпіонатах світу. Гол у ворота Кабо-Верде став для Ліонеля сьомим на ЧС-2026 — він уже повторив показник тріумфального ЧС-2022, де взяв срібну бутсу.

Також Мессі міг стати й найкращим асистент в історії ЧС, але третій м'яч у ворота Кабо-Верде згодом переписали на автогол. Це могла бути його 9-та результативна передача на Мундіалях, він випереджав би Дієго Марадону.

Таким чином, Аргентина вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026, де позмагається з Єгиптом, який на старті плейоф у серії пенальті здолав Австралію (1:1, пен. 4:2).

Матч Аргентина — Єгипет відбудеться у вівторок, 7 липня, о 19:00 за київським часом.

  • Аргентинці посіли перше місце у групі J, розгромивши Алжир (3:0), обігравши Австрію (2:0) та розібравшись з Йорданією (3:1).

  • Збірна Кабо-Верде сенсаційно фінішувала другою у квартеті H, зігравши внічию з Іспанією (0:0), Уругваєм (2:2) та Саудівською Аравією (0:0).

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що гол Роналду допоміг Португалії здійснити камбек з Хорватією та вийти до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
302
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