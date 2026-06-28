Мессі встановив рекорд за тривалістю гольової серії на чемпіонатах світу

Ліонель Мессі / © Associated Press

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Легендарний форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі, який нещодавно став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу, встановив ще один феноменальний рекорд.

39-річному нападнику "Інтера" Маямі підкорився рекорд за тривалістю гольової серії в історії Мундіалів.

Це сталося після того, як Мессі в заключному третьому турі групового етапу ЧС-2026 забив прямим ударом зі штрафного у ворота Йорданії (3:1).

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Таким чином, Ліонель став першим гравцем в історії, який забив у 7 матчах ЧС поспіль. Почалася його гольова серія з поєдинку .1/8 фіналу ЧС-2022 проти Австралії (2:1).

За тривалістю гольової серії на чемпіонатах світу Мессі перевершив француза Жюста Фонтена (1958) та бразильця Жаїрзіньйо (1970), які забивали у шести поспіль матчах на Мундіалях.

На поточному чемпіонаті світу в активі Мессі вже шість голів, він одноосібно очолює перегони бомбардирів. Загалом на Мундіалях він забив 19 м'ячів — це абсолютний рекорд.

Зазначимо, що збірна Аргентини (9 очок) виграла групу J, обійшовши Австрію (4 бали), Алжир (4 пункти) та Йорданію (0). В 1/16 фіналу "альбіселесте" позмагаються з однією з головних сенсацій турніру, командою Кабо-Верде.

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Матч Аргентина — Кабо-Верде відбудеться у суботу, 4 липня, початок — о 01:00 за київським часом.

Переможець пари Аргентина — Кабо-Верде в 1/8 фіналу зіграє з тріумфатором протистояння Австралія — Єгипет.

Нагадаємо, збірна Аргентини є чинним чемпіоном світу. У фіналі Мундіалю-2022 підопічні Ліонеля Скалоні в серії пенальті обіграли Францію.

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