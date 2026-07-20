Мессі вимагав вилучити зірку збірної Іспанії у фіналі ЧС-2026: що стало причиною

Ліонель Мессі та Марк Кукурелья / © Associated Press

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Легендарний форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі під час фінального матчу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії вимагав вилучити з поля захисника "Фурії Рохи" Марка Кукурелью.

Інцидент стався в компенсований до другого тайму час. Кукурелья підійшов до Мессі, щоб поговорити, і на мить прикрив рот рукою.

Лео одразу ж повідомив про це арбітру, закликавши його показати Кукурельї червону картку, адже за новим "правилом Вінісіуса" забороняється прикривати рот рукою — за таке порушення карають вилученням.

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Однак головний рефері матчу словенець Славко Винчич відмовив Мессі у проханні вилучити Кукурелью з поля.

Нагааємо, Іспанія в екстратаймах дотиснула Аргентину (1:0), яка після 90+3-ї хвилини грала в меншості через вилучення Енцо Фернандеса. Єдиний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

Іспанія вдруге в історії стала чемпіоном світу з футболу. Вперше це сталося 2010 року — тоді "Фурія Роха" в екстратаймах здолала Нідерланди (1:0) і здобула "золото" Мундіалю.

Бронзові медалі ЧС-2026 здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).

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Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.

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