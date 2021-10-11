Мессі забив курйозний гол у відборі ЧС-2022 та увірвався до топ-5 бомбардирів в історії збірних (відео)

Мессі забив курйозний гол у відборі ЧС-2022 та увірвався до топ-5 бомбардирів в історії збірних (відео)

Аргентинський форвард оновив рекорд Південної Америки.

Нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі відзначився незвичайним голом за збірну Аргентини в матчі кваліфікації на Чемпіонат світу 2022 року проти команди Уругваю.

34-річний форвард відкрив рахунок на 38-й хвилині. Гол вийшов по-справжньому курйозним. Лео черпачком закинув м'яч до штрафного майданчика суперників, а його партнер по команді Ніколас Гонсалес дезорієнтував голкіпера, після чого ігрове знаряддя опинилося в сітці воріт.

Messi got bored of scoring goals so decided to score with assists instead pic.twitter.com/xfojaTAXP0 — dani (@Danibarca23) October 11, 2021

Цей гол став для Мессі 80-м у футболці збірної Аргентини. Це рекордний показник в історії південноамериканських збірних. Також Лео увійшов до п'ятірки найкращих бомбардирів в історії національних команд.

Топ-5 бомбардирів в історії національних збірних

1. Кріштіану Роналду (Португалія) - 112 голів (181 матч)

2. Алі Даеї (Іран) - 109 (149 матчів)

3. Мохтар Дахарі (Малайзія) - 89 (142 матчі)

4. Ференц Пушкаш (Угорщина) - 84 (85 матчів)

5. Ліонель Мессі (Аргентина) - 80 (155 матчів)

*жирним виділено гравців, які ще не закінчили кар'єру в збірній

Збірна Аргентини з 22 очками після 10 поєдинків перебуває на другому місці у відборі на Чемпіонат світу-2022, поступаючись лише Бразилії. Наступний матч "альбіселесте" зіграють 15 жовтня проти Перу.

Влітку Мессі завоював перший трофей зі збірною Аргентини, обігравши бразильців у фіналі Кубка Америки.

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