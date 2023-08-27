Мессі забив у дебютному матчі в МЛС і допоміг "Інтеру" Маямі перервати серію без перемог (відео)

Аргентинець відзначився своїм уже 11-м голом за американський клуб.
Зірковий форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі провів свій дебютний поєдинок у МЛС. В рамках регулярного чемпіонату аргентинець допоміг своїй команді обіграти "Нью-Йорк Ред Буллз" з рахунком 0:2.
Першу гру в цьому турнірі 36-річний нападник розпочав на лавці для запасних. На 60-й хвилині він вийшов на поле за рахунку 0:1 на користь маямців.
За хвилину до кінця основного часу Лео забив свій дебютний гол у МЛС. Із меж воротарського аргентинець вразив порожні ворота після передачі одноклубника з правого флангу.
For his first regular season goal for the club— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 27, 2023
Cremaschi ▶️ Messi!#RBNYvMIA | 0-2 pic.twitter.com/jyzfCqMKwQ
Цей гол став для Мессі вже 11-м у 9 матчах за американську команду. Також на його рахунку 3 асисти.
Український захисник "Інтера Маямі" Сергій Кривцов не потрапив до заявки на цей матч.
Огляд матчу
Таким чином, "Інтер" Маямі нарешті перервав 11-матчеву безвиграшну серію в МЛС і залишив останню сходинку турнірної таблиці свого дивізіону.
У наступному турі МЛС команда Мессі та Кривцова 31 серпня зустрінеться з "Нешвіллом".
Читайте також:
АПЛ: розклад і результати матчів 3-го туру чемпіонату Англії з футболу, таблиця
"Жирона" з Циганковим обіграла "Севілью" в Ла Лізі – Довбик не влучив у порожні ворота (відео)
УПЛ: розклад і результати матчів 5-го туру чемпіонату України з футболу, таблиця