Мессі забив у дебютному матчі в МЛС і допоміг "Інтеру" Маямі перервати серію без перемог (відео)

Зірковий форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі провів свій дебютний поєдинок у МЛС. В рамках регулярного чемпіонату аргентинець допоміг своїй команді обіграти "Нью-Йорк Ред Буллз" з рахунком 0:2 .

Першу гру в цьому турнірі 36-річний нападник розпочав на лавці для запасних. На 60-й хвилині він вийшов на поле за рахунку 0:1 на користь маямців.

За хвилину до кінця основного часу Лео забив свій дебютний гол у МЛС. Із меж воротарського аргентинець вразив порожні ворота після передачі одноклубника з правого флангу.

For his first regular season goal for the club



Cremaschi ▶️ Messi!#RBNYvMIA | 0-2 pic.twitter.com/jyzfCqMKwQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 27, 2023

Цей гол став для Мессі вже 11-м у 9 матчах за американську команду. Також на його рахунку 3 асисти.

Український захисник "Інтера Маямі" Сергій Кривцов не потрапив до заявки на цей матч.

Огляд матчу

Таким чином, "Інтер" Маямі нарешті перервав 11-матчеву безвиграшну серію в МЛС і залишив останню сходинку турнірної таблиці свого дивізіону.

У наступному турі МЛС команда Мессі та Кривцова 31 серпня зустрінеться з "Нешвіллом".

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