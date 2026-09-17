Мессі забив сотий гол за "Інтер Маямі" і здобув новий трофей

Ліонель Мессі, "Інтер Маямі" / © Associated Press

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Легендарний форвард Ліонель Мессі, який наприкінці серпня оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини, допоміг "Інтеру Маямі" завоювати Кубок Кампеонес-2026 — трофей, який щорічно розігрується між чемпіонами МЛС та мексиканської Ліги MX.

Матч відбувся в Маямі. Американський клуб здобув перемогу з рахунком 2:0.

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Рахунок у матчі на 24-й хвилині відкрив саме Мессі, ударом головою замкнувши навіс іншого видатного нападника — уругвайця Луїса Суареса.

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Для 39-річного Мессі цей гол став сотим за "Інтер Маямі" у 115 матчах в усіх турнірах. Також на його рахунку 55 асистів.

На 81-й хвилині аргентинець додав до забитого м'яча ще й результативну передачу. Його подачу з кутового головою замкнув бразилець Каземіро — п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів перейшов до "Інтера Маямі" цього літа.

Відеоогляд матчу

Для "Інтера Маямі" цей трофей став першим в історії Кубка Кампеонес.

Кубок Кампеонес став для Мессі п'ятим трофеєм у складі американського клубу та 49-м у кар'єрі.

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Наступний матч "Інтер Маямі" проведе 21 вересня проти "Сан-Дієго" в МЛС.

Раніше повідомлялося, що Мессі викликали до збірної Аргентини на прощальний матч.

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