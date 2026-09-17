ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Мессі забив сотий гол за "Інтер Маямі" і здобув новий трофей

Забитий м'яч і асист аргентинця дозволили американському клубу обіграти мексиканський "Крус Асуль" у матчі за Кубок Кампеонес.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ліонель Мессі, "Інтер Маямі"

Ліонель Мессі, "Інтер Маямі" / © Associated Press

Легендарний форвард Ліонель Мессі, який наприкінці серпня оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини, допоміг "Інтеру Маямі" завоювати Кубок Кампеонес-2026 — трофей, який щорічно розігрується між чемпіонами МЛС та мексиканської Ліги MX.

Матч відбувся в Маямі. Американський клуб здобув перемогу з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі на 24-й хвилині відкрив саме Мессі, ударом головою замкнувши навіс іншого видатного нападника — уругвайця Луїса Суареса.

Для 39-річного Мессі цей гол став сотим за "Інтер Маямі" у 115 матчах в усіх турнірах. Також на його рахунку 55 асистів.

На 81-й хвилині аргентинець додав до забитого м'яча ще й результативну передачу. Його подачу з кутового головою замкнув бразилець Каземіро — п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів перейшов до "Інтера Маямі" цього літа.

Відеоогляд матчу

Для "Інтера Маямі" цей трофей став першим в історії Кубка Кампеонес.

Кубок Кампеонес став для Мессі п'ятим трофеєм у складі американського клубу та 49-м у кар'єрі.

Наступний матч "Інтер Маямі" проведе 21 вересня проти "Сан-Дієго" в МЛС.

Раніше повідомлялося, що Мессі викликали до збірної Аргентини на прощальний матч.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie