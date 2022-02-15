Мессі залишиться без чотирьох партнерів по команді: ФІФА ухвалила рішення щодо скандального матчу відбору до ЧС-2022

Мессі залишиться без чотирьох партнерів по команді: ФІФА ухвалила рішення щодо скандального матчу відбору до ЧС-2022

Стали відомі наслідки зупинення гри між Бразилією та Аргентиною.

ФІФА винесла рішення по поєдинку між збірною Аргентини та Бразилії в рамках кваліфікації до ЧС-2022, який обернувся гучним скандалом.

На початку зустрічі аргентинці покинули поле. Повідомлялося, що вони знайшлися після того, як підшукали поліцейські та співробітники міграційної служби, які хотели депортувати чотирьох гравців, що порушили правила коронавірусу — Еміліано Мартінеса, Еміліано Буендію, Ло Чельсо та Крістіана Ромеро. Гравці в'їхали в країну і не стали дотримуватися 10-денного карантину.

Після детального розслідування Дисциплінарний комітет ФІФА вирішив, що зустріч має бути дограна. Час та місце проведення зустрічі визначить організація. Крім того, футболісти, які прибули до Бразилії на гру з порушенням правил карантину, відсторонені на два матчі своєї збірної.

Бразильська футбольна асоціація зобов'язана сплатити штраф у розмірі 500 000 швейцарських франків за порушення порядку та безпеки.

Аргентинська футбольна асоціація, у свою чергу, має сплатити штраф у розмірі 200 тис. швейцарських франків за недотримання своїх зобов'язань щодо порядку та безпеки, підготовки та участі в матчі.

Також обидві футбольні асоціації сплатять штраф у розмірі 50 тис. швейцарських франків у зв'язку з скасуванням матчу.

Восени Бразилія та Аргентина достроково вийшли на чемпіонат світу з футболу. Селесао є першим у таблиці кваліфікаційної групи, "синьо-білі" – другі.

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