"Мессі заслуговує перемогти, але Мбаппе – нова зірка": Андрій Шевченко висловився про фінал ЧС-2022

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу, в якому зустрінуться збірні Аргентини та Франції.

"Мессі – символ Аргентини. Легенда, один із найкращих гравців усіх часів. Його можна поставити в один ряд з Марадоною та Пеле. Такий гравець заслуговує перемогти на чемпіонаті світу.

Великою історією стане не лише те, що він зробив у своїй кар'єрі, а й те, як він грає зараз. Він є абсолютним лідером, який проводить чудові матчі, забиває красиві голи та віддає результативні передачі. Він – справжній лідер та капітан.

Але з іншого боку є дуже сильна, збалансована команда Франції. Мбаппе – дуже сильний гравець. Мессі, його час добігає кінця, але Мбаппе – нова зірка. Кіліан уже виграв чемпіонат світу. Це буде дуже захоплива та цікава гра", – сказав Шевченко в коментарі Sky Sports.

Також Шевченко порівняв Мессі з легендарними футболістами минулого століття – Пеле та Марадоною.

"Думаю, Мессі найкращий. Якщо говорити про Пеле та Марадону, той час був інший. Але у Мессі є все", – відповів Шевченко.

Фінальний поєдинок ЧС-2022 відбудеться в неділю, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Початок гри – о 17:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція доступна на нашому сайті.

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