Мессі жорстко "розніс" арбітра після переможного чвертьфіналу ЧС-2022 проти Нідерландів

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі розкритикував Антоніо Матеу Лаоса, який обслуговував чвертьфінальний матч чемпіонату світу-2022 між "альбіселесте" та командою Нідерландів.

Про це повідомляє TyC Sports.

"Я дуже злий. Думаю, все не повинно було закінчитися так. Не хочу говорити про арбітра. Потім вони штрафують тебе, не можеш бути чесним. Нам було страшно впродовж гри, тому що ми розуміли, що відбувається. ФІФА повинна проаналізувати матч. Не можна ставити на гру суддю, якщо він не відповідає її рівню" – сказав Мессі.

Ймовірно, таке обурення Мессі викликав той факт, що іспанський рефері під час гри роздав футболістам і тренерам команд сумарно аж 17 жовтих карток, зокрема й самому Ліонелю на 10-й компенсованій хвилині до другого тайму.

Цікаво, що в одному з моментів матчу Мессі відверто зіграв рукою, але Лаос не став карати нападника жовтою карткою. Якби тоді Лео все ж отримав "гірчичник", то потенційно все могло завершитися вилученням для лідера аргентинців, адже пізніше він таки заробив свою жовту картку.

Dutch fans are not happy this handball by Lionel Messi wasn’t called or reviewed earlier in the Argentina-Netherlands quarterfinal match pic.twitter.com/OzaJcwnQMi — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 9, 2022

Нагадаємо, Мессі оформив гол (з пенальті – прим) плюс асист у матчі з Нідерландами. На останніх секундах основного часу "Помаранчеві" змогли відігратися – 2:2, та перевести гру до екстратаймів. Однак у серії пенальті тріумфували підопічні Ліонеля Скалоні.

У півфіналі чемпіонату світу Аргентина позмагається з Хорватією, яка в іншому матчі 1/4 фіналу перемогла Бразилію в серії пенальті.

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