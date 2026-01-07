Мессі зізнався, чим би хотів займатися після завершення кар'єри

Ліонель Мессі / © Associated Press

Реклама

Легендарний форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі поділився своїми планами після завершення кар'єри.

38-річний аргентинець зізнався, що не бачить себе в ролі тренера, а натомість хотів би мати власний футбольний клуб.

"Чесно кажучи, я не бачу себе тренером. Мені подобається ідея бути менеджером, але, якби мені довелося вибирати, я б віддав перевагу ролі власника клубу", – наводить слова Мессі ole.com.ar.

Реклама

За словами Мессі, він хотів би давати іншим молодим гравцям нові можливості.

"Можливість мати свій власний клуб і розвивати його, починаючи від самих низів і даючи молодим гравцям та іншим людям можливість розвиватися і досягати чогось важливого. Це те, що мене найбільше приваблює", – заявив він.

Нагадаємо, Мессі є восьмиразовим володарем "Золотого м'яча" – це абсолютний рекорд в історії футболу.

Цього сезону "Інтер Маямі" разом з Мессі вперше у своїй історії виграв чемпіонський титул МЛС.