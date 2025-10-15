Мессі знову переписав історію: який рекорд установив легендарний аргентинець

Ліонель Мессі / © Associated Press

Реклама

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив світовий рекорд за кількістю результативних передач у матчах за національну команду.

У ніч проти 15 жовтня аргентинці розгромили Пуерто-Рико (6:0) в товариському поєдинку. В цій зустрічі 38-річний форвард відзначився двома асистами.

Завдяки цьому Лео досяг позначки у 60 асистів за "альбіселесте" та обійшов Неймара, на рахунку якого 59 гольових пасів за збірну Бразилії.

Реклама

Зазначимо, що за всю професійну кар'єру, включаючи виступи за клуби, Мессі зробив 398 гольових передач.

Нагадаємо, збірна Аргентини ще в березні цього року достроково вийшла на ЧС-2026.

Підопічні Ліонеля Скалоні захищатимуть звання чинних чемпіонів світу – у фіналі Мундіалю-2022 "альбіселесте" у серії пенальті обіграли Францію.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Реклама

Водночас Мессі ще не вирішив остаточно, чи братиме участь у складі збірної Аргентини у фінальному турнірі ЧС-2026.