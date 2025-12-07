Мессі зробив два асисти та виграв з "Інтером" Маямі історичний чемпіонський титул МЛС

Ліонель Мессі, "Інтер Маямі" / © Associated Press

"Інтер Маямі" завоював чемпіонський титул МЛС-2025. У фіналі підопічні Хав'єра Маскерано перемогли канадський "Ванкувер Вайткепс" ( 3:1 ), за який виступає іменитий німецький форвард Томас Мюллер.

Уже на 8-й хвилині зустрічі маямці відкрили рахунок – м'яч у власні ворота зрізав Едьєр Окампо.

На 60-й хвилині канадський клуб відігрався завдяки точному удару Алі Ахмеда.

Однак потім клуб, співвласником якого є легендарний Девід Бекхем, забив ще двічі – на 71-й хвилині відзначився Родріго Де Пауль, а на 90+6-й Тадео Альєнде. Дві результативні передачі зробив Ліонель Мессі.

Мессі провів на полі весь матч. Мюллер відіграв весь поєдинок за "Ванкувер Вайткепс".

"Інтер" Маямі вперше в історії став чемпіоном МЛС. Досі команда ніколи не вигравала цей титул.

Нагадаємо, у жовтні цього року Мессі подовжив контракт з "Інтером" Маямі.