Мессі зробив два асисти та виграв з "Інтером" Маямі історичний чемпіонський титул МЛС
У фіналі клуб Девіда Бекхема обіграв команду, за яку виступає Томас Мюллер.
"Інтер Маямі" завоював чемпіонський титул МЛС-2025. У фіналі підопічні Хав'єра Маскерано перемогли канадський "Ванкувер Вайткепс" (3:1), за який виступає іменитий німецький форвард Томас Мюллер.
Уже на 8-й хвилині зустрічі маямці відкрили рахунок – м'яч у власні ворота зрізав Едьєр Окампо.
На 60-й хвилині канадський клуб відігрався завдяки точному удару Алі Ахмеда.
Однак потім клуб, співвласником якого є легендарний Девід Бекхем, забив ще двічі – на 71-й хвилині відзначився Родріго Де Пауль, а на 90+6-й Тадео Альєнде. Дві результативні передачі зробив Ліонель Мессі.
Мессі провів на полі весь матч. Мюллер відіграв весь поєдинок за "Ванкувер Вайткепс".
"Інтер" Маямі вперше в історії став чемпіоном МЛС. Досі команда ніколи не вигравала цей титул.
Нагадаємо, у жовтні цього року Мессі подовжив контракт з "Інтером" Маямі.