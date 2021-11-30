Мессі звернувся до Левандовскі: France Football має вручити тобі "Золотий м'яч"

Аргентинеть підтримав головного опонента в боротьбі за трофей.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі звернувся зі сцени до форварда "Баварії" Роберта Левандовські після завоювання "Золотого м'яча-2021".

На думку аргентинця, France Football має вручити йому нагороду за минулорічний "Золотий м'яч".

"Я хотів би згадати Роберта Левандовскі. Для мене було честю змагатись із тобою. Усі знають, що торік ти був переможцем. Думаю, France Football має вручити тобі Золотий м'яч за 2020 рік. Ти заслуговуєш на це. Він має стояти в тебе вдома", - сказав Мессі.

У відповідь Левандовскі привітав аргентинця з отриманням цієї нагороди.

"Вітаю Ліонеля Мессі та Алексію Путельяс із Золотими м'ячами-2021. Я виграв приз найкращому форварду року, але жоден гравець не здатний виграти індивідуальний приз без найсильнішої команди та відданих фанатів. Дякую за підтримку", - написав Роберт на своїй сторінці у Twitter.

Мессі став володарем "Золотого м'яча" рекордний сьомий раз. Раніше Ліонель був удостоєний цієї нагороди у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

Найближчий переслідувач Мессі Кріштіану Роналду має п'ять нагород.

Левандовскі, який був визнаний найкращим форвардом 2021 року, посів друге місце у голосуванні на Золотий м'яч-2021. Минулого року поляк був головним претендентом на престижну нагороду, але Золотий м'яч-2020 не вручили через пандемію коронавірусу.

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