Металіст 1925 — Чернігів: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Кубка України

Поєдинок відбудеться 22 квітня на "Центральному міському стадіоні" в Житомирі.

У середу, 22 квітня, харківський "Металіст 1925" зіграє з ФК "Чернігів" у матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на "Центральному міському стадіоні" в Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

У чвертьфіналі турніру "Металіст 1925" розгромив київський "Локомотив", а "Чернігів" у серії пенальті пройшов "Фенікс-Маріуполь".

Де дивитися матч Металіст 1925 — Чернігів

В Україні поєдинок "Металіст 1925" — "Чернігів" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів. Також гру можна подивитися на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Онлайн-відеотрансляція матчу "Металіст 1925" — "Чернігів" буде доступна на нашому сайті.

Прогноз букмекерів на матч Металіст 1925 — Чернігів

Абсолютним фаворитом матчу букмекери вважають "Металіст 1925". На перемогу харків'ян в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,30 Нічия — 5,00. Виграш чернігівського клубу за підсумками 90 хвилин поєдинку — 10,00.

На прохід "Металіста 1925" до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,17. На те, що "Чернігів" сенсаційно зможе пробитися до фіналу, пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 4,75.

Згідно з новим регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів.

Наразі "Металіст 1925" посідає четверте місце в УПЛ, ведучи боротьбу за потрапляння до єврокубків на наступний сезон. Потенційна перемога в Кубку України забезпечить харків'янам участь у кваліфікації Ліги Європи.

"Чернігів" розташовується на 12-й позиції в турнірній таблиці Першої ліги.

В іншому півфінальному матчі Кубка України зустрінуться київське "Динамо" та ще один представник Першої ліги — чернівецька "Буковина", яка вже гарантувала собі вихід до елітного дивізіону, де востаннє грала ще в сезоні-1993/94.

Поєдинок "Буковина" — "Динамо" відбудеться у вівторок, 21 квітня, на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Початок гри — о 18:00.

Онлайн-відеотрансляція матчу "Буковина" — "Динамо" доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".

