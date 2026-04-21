Металіст 1925 — Чернігів: онлайн-відеотрансляція матчу 1/2 фіналу Кубка України

"Металіст 1925" / © ФК Металіст 1925

У середу, 22 квітня, харківський "Металіст 1925" позмагається з ФК "Чернігів" у матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на "Центральному міському стадіоні" в Житомирі. Гра розпочнеться о 18:00.

Згідно з новим регламентом Кубка України, в разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті — без додаткових таймів.

У чвертьфіналі турніру "Металіст 1925" розгромив київський "Локомотив", а "Чернігів" у серії пенальті пройшов "Фенікс-Маріуполь".

Наразі "Металіст 1925" посідає четверте місце в УПЛ, ведучи боротьбу за потрапляння до єврокубків на наступний сезон. Потенційна перемога в Кубку України забезпечить харків'янам участь у кваліфікації Ліги Європи.

"Чернігів" розташовується на 12-й позиції в турнірній таблиці Першої ліги.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Металіст 1925" — "Чернігів".

В іншому півфінальному матчі Кубка України зустрінуться київське "Динамо" та ще один представник Першої ліги — чернівецька "Буковина", яка вже гарантувала собі вихід до елітного дивізіону, де востаннє грала ще в сезоні-1993/94.

Поєдинок "Буковина" — "Динамо" відбудеться у вівторок, 21 квітня, на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Початок гри — о 18:00.

Онлайн-відеотрансляція матчу "Буковина" — "Динамо" доступна на нашому сайті.

Фінальний матч Кубка України-2025/26 відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні "Арена Львів".

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".