"Металіст 1925" на останніх хвилинах видряпав нічию в дебютному матчі нового тренерського дуету

Львівський "Рух" та "Металіст 1925" зіграли внічию в матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм залишився за господарями. На 33-й хвилині Олексій Довгий вивів львівський колектив уперед.

Однак втримати перемогу львів'яни не змогли. На 89-й хвилині Артем Габелок точним ударом врятував харківський клуб від поразки.

Зазначимо, що це була перша гра на чолі "Металіста 1925" для молодого тренерського тандему Едмара та Олега Голодюка, який напередодні змінив на цій посаді Валерія Кривенцова.

"Металіст 1925" з 10 очками посідає дев'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Рух" має 8 балів і йде 11-м.

У наступному турі харків'яни 28 жовтня зіграють проти "Зорі", а львів'яни 30 жовтня поміряються силами з "Інгульцем".

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