Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

"Металіст 1925" обіграв "Колос" і піднявся на друге місце в УПЛ

Харківський клуб завдав ковалівцям першої поразки в сезоні чемпіонату України.

"Металіст 1925" – "Колос"

"Металіст 1925" – "Колос" / © ФК Металіст 1925

"Металіст 1925" обіграв "Колос" у матчі 7-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 1:0.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. А в другій половині протистояння харків'яни забили переможний м'яч – на 63-й хвилині відзначився Денис Антюх.

Підопічні Руслана Костишина зазнали першої поразки цього сезону чемпіонату України, тоді як команда Младена Бартуловича здобула четверту перемогу.

Огляд матчу "Металіст 1925" – "Колос"

Після цієї перемоги "Металіст 1925" (14 очок) піднявся на друге місце в УПЛ, обійшовши за додатковими показниками "Колос" і "Шахтар", який ще має матч у запасі.

Сьогодні, 28 вересня, "гірники" позмагаються з "Рухом" і в разі перемоги очолять турнірну таблицю, посунувши з першої сходинки "Динамо", яке має у своєму активі 15 балів.

У наступному турі "Металіст 1925" 5 жовтня на виїзді зіграє з "Динамо", а "Колос" 3 жовтня прийме "Рух".

