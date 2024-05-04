"Металіст 1925" подужав "Ворсклу" в гольовій перестрілці та залишив зону прямого вильоту з УПЛ (відео)

"Металіст 1925" здолав "Ворсклу" в поєдинку 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на стадіоні "Лівий берег" у Києві завершилася з рахунком 3:2 .

На 26-й хвилині харків'ян вивів уперед Микита Безуглий, полтавці через шість хвилин відповіли м'ячем Ібрагіма Кане.

Проте на перерву команда Віктора Скрипника все одно пішла за переваги в рахунку – на 39-й хвилині відзначився Артем Габелок.

У другому таймі "Металіст 1925" забив ще один гол – на 79-й хвилині пенальті реалізував Дмитро Юсов.

"Ворскла" скоротила відставання в компенсований час – на 90+4-й хвилині Руслан Степанюк завдав влучного удару з пенальті. Однак врятуватися від поразки підопічні Сергій Долганського не змогли.

Огляд матчу "Металіст 1925" – "Ворскла"

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