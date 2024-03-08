"Металіст 1925" та ЛНЗ зіграли внічию в матчі з двома пенальті (відео)

"Металіст 1925" зіграв унічию з ЛНЗ у матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Лівий берег" у Київській області завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. У другому таймі черкаський клуб зумів відкрити рахунок – на 76-й хвилині пенальті реалізував Сергій Рибалка.

Проте підопічним Віктора Скрипника вдалося уникнути поразки. На 86-й хвилині Владлен Юрченко відзначився з пенальті та вирвав для своєї команди нічию.

Огляд матчу "Металіст 1925" – ЛНЗ

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Металіст 1925" (16 очок) посідає 13-те місце в УПЛ. ЛНЗ (24 бали) йде на дев'ятій позиції.

У наступному турі харків'яни 16 березня зустрінуться з "Рухом", а команда Олега Дулуба 12 березня прийме "Дніпро-1".

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