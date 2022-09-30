"Металіст 1925" у меншості обіграв одного з лідерів УПЛ, завдавши супернику першої поразки в сезоні

"Металіст 1925" виявився сильнішим за "Колос" у поєдинку 5-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на НСК "Олімпійський" у Києві завершилася з рахунком 2:0 .

Харків'яни вийшли вперед на 9-й хвилині матчу - Ярослав Мартинюк реалізував пенальті.

На 23-й хвилині "Металіст 1925" залишився в меншості. Пряму червону картку отримав захисник номінальних господарів Дмитро Капінус.

Попри гру удесятьох, харківська команда досить швидко зміцнила свою перевагу в рахунку. На 30-й хвилині другий м'яч до сітки воріт "Колоса" забив Ростислав Русин.

Переламати перебіг поєдинку клубу із Ковалівки так і не вдалося. Для "Колоса" це перша поразка в нинішньому сезоні Прем'єр-ліги. До цього ковалівці здобули три перемоги на один матч звели до нічиєї.

Завдяки перемозі "Металіст 1925" з 8 очками піднявся на шосте місце в таблиці УПЛ. "Колос" з 10 балами посідає другу сходинку, маючи однакову кількість залікових пунктів з лідером чемпіонату - "Шахтарем", а також "Вересом", який іде третім.

У наступному турі харків'яни 10 жовтня зіграють з "Олександрією", а ковалівці 7 жовтня прийматимуть "Інгулець".

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