"Металіст 1925" у рідних стінах розтрощив "Інгулець" та продовжив переможну серію в УПЛ

"Жовто-сині" впритул наблизилися до єврокубків.

Харківський "Металіст 1925" у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги розбив удома "Інгулець" із рахунком 4:0 .

Перший гол у цій зустрічі було відкрито на 44 хвилині - Дмитро Криськів протягнув м'яч від центру поля на правий фланг, відіграв діагоналлю на Юрія Батюшина, а той всадив з середньої дистанції в лівий верхній кут від поперечини.

Після перерви господарі трохи додали та, як наслідок, на 63 хвилині забили друго гол у ворота суперника - відзначився Артур Западня, який пробив над голкіпером після стіночки з партнером по команді. Не встигли гості засмутитися, як в їхній ворота було забито третій м'яч - цього разу автором став Марлісон.

Крапку в протистоянні поставив Криськів. Його м'яч у ворота "Інгульця" було забито на 83 хвилині, коли він добив ігрове знаряддя з відскоку від захисника.

Таким чином, перемігши "Інгулець", харків'яни продовжили переможну серію в рамках внутрішньої першості. Підопічні Валерія Кривенцова вже чотири матчі поспіль йдуть з поля з трьома очками. Загалом, в активі "Металіста 1925" 19 балів та сьома сходинка в турнірній таблиці. Що стосується "Інгульця", то вони залишилися з вісьмома пунктами на 12 місці.

Додамо, що тур продовжиться в суботу та неділю, де буде зіграно по три зустрічі.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання