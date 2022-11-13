"Металіст 1925" у вольовому стилі здолав одного з аутсайдерів УПЛ

Тренерський дует Едмара і Голодюка здобув першу перемогу на чолі харківського клубу.

"Металіст 1925" виявився сильнішим за "Інгулець" в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на НСК "Олімпійський" у Києві завершився з рахунком 2:1 .

Харків'яни пропустили першими – на 23-й хвилині відзначився Олександр Козак.

Проте на перерву команди пішли за рівного рахунку – на 40-й хвилині своїм голом відповів Ростислав Русин.

Наприкінці другого тайму "Металіст 1925" забив переможний м'яч. Автором вирішального удару на 79-й хвилині став Микита Безуглий.

Зазначимо, що це перша перемога харківської команди під керівництвом тренерського тандему Едмара і Голодюка.

"Металіст 1925" з 14 очками наразі посідає десяте місце в УПЛ. "Інгулець" з 7 балами йде 15-м.

У наступному матчі харків'яни 20 листопада зіграють з "Кривбасом", а підопічні Сергія Лавриненка 17 листопада зустрінуться з "Динамо".

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