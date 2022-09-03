"Металіст 1925" в яскравій гольовій перестрілці вирвав перемогу над "Ворсклою"

Поєдинок відбувся на столичному "Олімпійському" та завершився перемогою харківської команди з рахунком 3:2 .

У середині першого тайму "Ворскла" втратила чудовий шанс вийти вперед - удар Дениса Олійника з пенальті парирував воротар харків'ян Олег Мозіль.

І все ж, перед перервою полтавці повели в рахунку - Марлісон реалізував другий пенальті, призначений арбітром у ворота номінальних господарів.

Однак у другому таймі харківському клубу вдалося перевернути гру. Спочатку на 54-й хвилині Андрій Борячук зрівняв рахунок, а потім Владислав Дмитренко на 80-й хвилині вивів "Металіст 1925" уперед.

Здавалося, що полтавська команда зможе уникнути поразки - Руслан Степанюк на 83-й хвилині відновив паритет у матчі.

Проте у компенсований час настала розв'язка цього феєричного протистояння. Борячук оформив дубль і приніс харків'янам три очки.

Здобувши першу перемогу в сезоні, "Металіст 1925" з 5 балами у своєму активі піднявся на сьоме місце в таблиці УПЛ. "Ворскла", програвши третій поєдинок поспіль, без очок розташувалася на 14-й позиції.

У наступному турі харків'яни 11 вересня зіграють з "Дніпром-1", а полтавці на наступний день зустрінуться з "Олександрією".

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