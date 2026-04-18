"Металіст 1925" вирвав перемогу над "Кудрівкою" та посунув "Динамо" на п'яте місце в УПЛ

"Металіст 1925" — "Кудрівка" / facebook.com/metalist1925kh

"Металіст 1925" здобув перемогу над "Кудрівкою" в матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Центральний" у Житомирі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Младена Бартуловича забили у компенсований до другого тайму час — на 90+1-й хвилині Крістіан Мба після передачі Івана Калюжного з-за меж штрафного майданчика влучив у правий від себе нижній кут.

Це перша в історії перемога "Металіста 1925" над "Кудрівкою" в особистих офіційних зустрічах, завдяки якій харків'яни збільшили рекордну домашню безпрограшну серію до шести матчів — п'ять перемог і нічия.

А от у "Кудрівки" серія поразок зросла до чотирьох матчів. Це повторення клубного антирекорду в УПЛ.

Огляд матчу "Металіст 1925" — "Кудрівка"

Завдяки цій перемозі "Металіст 1925" (44 очки) вийшов на четверте місце в УПЛ, посунувши "Динамо" (44 бали) на п'яту сходинку. "Кудрівка" (21 пункт) перебуває на 13-й позиції.

У наступному турі УПЛ харківський клуб протистоятиме ЛНЗ, а команда з однойменного села Чернігівської області позмагається з "Шахтарем". Обидва матчі відбудуться в неділю, 26 квітня.

Перед цим "Металіст 1925" у середу, 22 квітня, проведе півфінальний поєдинок Кубка України проти "Чернігова", який виступає в Першій лізі.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" оголосив про трансфер 17-річного бразильського таланта.