ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

"Металіст 1925" вирвав перемогу над "Кудрівкою" та посунув "Динамо" на п'яте місце в УПЛ

Харків'яни забили вирішальний гол у компенсований до другого тайму час.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Металіст 1925" — "Кудрівка"

"Металіст 1925" — "Кудрівка" / facebook.com/metalist1925kh

"Металіст 1925" здобув перемогу над "Кудрівкою" в матчі 24-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Центральний" у Житомирі завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Младена Бартуловича забили у компенсований до другого тайму час — на 90+1-й хвилині Крістіан Мба після передачі Івана Калюжного з-за меж штрафного майданчика влучив у правий від себе нижній кут.

Це перша в історії перемога "Металіста 1925" над "Кудрівкою" в особистих офіційних зустрічах, завдяки якій харків'яни збільшили рекордну домашню безпрограшну серію до шести матчів — п'ять перемог і нічия.

А от у "Кудрівки" серія поразок зросла до чотирьох матчів. Це повторення клубного антирекорду в УПЛ.

Огляд матчу "Металіст 1925" — "Кудрівка"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Металіст 1925" (44 очки) вийшов на четверте місце в УПЛ, посунувши "Динамо" (44 бали) на п'яту сходинку. "Кудрівка" (21 пункт) перебуває на 13-й позиції.

У наступному турі УПЛ харківський клуб протистоятиме ЛНЗ, а команда з однойменного села Чернігівської області позмагається з "Шахтарем". Обидва матчі відбудуться в неділю, 26 квітня.

Перед цим "Металіст 1925" у середу, 22 квітня, проведе півфінальний поєдинок Кубка України проти "Чернігова", який виступає в Першій лізі.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" оголосив про трансфер 17-річного бразильського таланта.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie