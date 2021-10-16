"Металіст 1925" здійснив камбек і завдав чергової поразки головному аутсайдеру УПЛ

Харків'яни переломили перебіг матчу в другому таймі.

"Металіст 1925" обіграв "Маріуполь" у виїзному поєдинку 11-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на стадіоні імені Бойка закінчилася вольовою звитягою харків'ян з рахунком 2:1 .

Команда Остапа Маркевича вийшла вперед вже на третій хвилині після влучного удару Андрія Кулакова.

Харків'яни зрівняли рахунок вже після перерви. На 72-й хвилині відзначився бразилець Марлісон. Вирвав перемогу для гостей на останній хвилині основного часу Ілля Зубков.

"Металіст 1925" (16 очок) здобув третю перемогу поспіль і піднявся на сьоме місце турнірної таблиці УПЛ. "Маріуполь" програв учетверте поспіль і продовжує посідати останню сходинку з 4 балами у своєму активі.

У наступному турі харків'яни 22 жовтня вдома зіграють з "Інгульцем", а приазовці на наступний день зустрінуться на виїзді з "Вересом".

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