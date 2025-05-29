- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 76
- Час на прочитання
- 2 хв
"Металіст 1925" здолав "Лівий Берег" у першому матчі плейоф за право грати в УПЛ (відео)
Поєдинок-відповідь між командами відбудеться 1 червня.
"Металіст 1925" обіграв "Лівий Берег" у першому матчі плейоф за право участі в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) у сезоні-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Лівий Берег" у Києві завершився з рахунком 0:1.
Єдиний гол у цій зустрічі харків'яни забили на 38-й хвилині. Автором результативного удару став бразилець Арі Моура.
Огляд матчу "Лівий Берег" – "Металіст 1925"
Буде додано незабаром.
Поєдинок-відповідь між командами відбудеться в неділю, 1 червня, також на стадіоні "Лівий Берег" у Києві. Початок – о 15:30. Переможець двоматчевої дуелі проведе наступний сезон в УПЛ.
Зазначимо, що цього сезону "Лівий Берег" посів 14-те місце в УПЛ, а "Металіст 1925" фінішував третім у Першій лізі.
Іншу путівку до елітного дивізіону розіграють "Ворскла" (13-те місце в УПЛ) та "Кудрівка" (4-та позиція Першої ліги). У першому матчі полтавська команда обіграла суперника з рахунком 2:1.
Зазначимо, що за підсумками сезону-2024/25 з УПЛ вилетіли два найгірші клуби – "Чорноморець" та "Інгулець". В еліті їх замінять "Епіцентр" і "Полтава", які стали найкращими командами Першої ліги.
Усі матчі плейоф за право участі в УПЛ покаже у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт" із Матч-центром на платформі Київстар ТБ. Тут ви знайдете актуальний розклад трансляцій, результати і записи поєдинків, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить.