"Металіст" - "Десна", "Таврія" - "Олександрія": результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України

Базова дата проведення матчів цієї стадії - 22 вересня.
У п’ятницю, 3 вересня, в київському Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України сезону-2021/22.
У четвертому раунді (1/16 фіналу) до 11 переможців третього попереднього раунду приєдналися 11 клубів УПЛ (окрім учасників єврокубків-2021/22).
Базовий день проведення матчів 1/16 фіналу Кубка України - 22 вересня.
Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України
"Оболонь" - "Верес"
ЛНЗ - "Інгулець"
"Прикарпаття" - "Чорноморець"
"ВПК-Агро" - "Дніпро-1"
"Волинь" - "Маріуполь"
"Таврія" - "Олександрія"
"Металіст" - "Десна"
"Альянс" - "Минай"
"Миколаїв" - "Рух"
"Гірник-Спорт" - "Львів"
"Епіцентр" - "Металіст-1925"
- В 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєднаються п'ять представників України в єврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла". Базовий день проведення матчів - 27 жовтня.
- Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
- Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.