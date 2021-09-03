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"Металіст" - "Десна", "Таврія" - "Олександрія": результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України

"Металіст" - "Десна", "Таврія" - "Олександрія": результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України

ФК Динамо Київ

Базова дата проведення матчів цієї стадії - 22 вересня.

У п’ятницю, 3 вересня, в київському Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України сезону-2021/22.

У четвертому раунді (1/16 фіналу) до 11 переможців третього попереднього раунду приєдналися 11 клубів УПЛ (окрім учасників єврокубків-2021/22).

Базовий день проведення матчів 1/16 фіналу Кубка України - 22 вересня.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка України

"Оболонь" - "Верес"

ЛНЗ - "Інгулець"

"Прикарпаття" - "Чорноморець"

"ВПК-Агро" - "Дніпро-1"

"Волинь" - "Маріуполь"

"Таврія" - "Олександрія"

"Металіст" - "Десна"

"Альянс" - "Минай"

"Миколаїв" - "Рух"

"Гірник-Спорт" - "Львів"

"Епіцентр" - "Металіст-1925"

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  • В 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєднаються п'ять представників України в єврокубках-2021/22 - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла". Базовий день проведення матчів - 27 жовтня.
  • Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
  • Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.
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