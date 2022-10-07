"Металіст" на виїзді здолав "Верес" та наблизився до лідерів УПЛ

У п'ятницю, 7 жовтня, в рамках шостого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) зійшлися рівненський "Верес" та харківський "Металіст".

Харківський "Металіст" на виїзді здолав "Верес" у матчі-відкритті шостого туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 1:2 .

Рахунок матчу відкрив на 29-й хвилині Максим Прядун. На початку другого тайму Олександр Каплієнко подвоїв перевагу своєї команди, вразивши ворота з близкої відстані - захист "Вереса" не зміг його зупинити.

Господарям вдалося скоротити відставання лише наприкінці матчу - Дмитро Кльоц пробив з "точки" прямо по центру.

Після матчу шостого туру "Металіст" має у активі 10 очок та піднявся на третє місце турнірної таблиці. "Верес" з цією ж кількістю балів лишився на шостому місці.

У наступному турі харків'яни зустрінуться з "Ворсклою", а рівненський клуб протистоятиме "Минаю".

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