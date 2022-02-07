Ярославський купив для харків'ян футболіста ''швидше Тайсона і крутіше Жажі'' за 2 млн євро

Бразильський форвард Давід да Ора да Консейсао, з яким "Металіст" уклав довгостроковий контракт, прибув на командне тренування клубу в Туреччині.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Поповнення команди "неймовірним" бразильським талантом раніше особисто анонсував президент жовто-синіх Олександр Ярославський, який сказав, що "швидший за Тайсона і крутіший за Жажі". Після цього спортивні ЗМІ неофіційно повідомили про підписання контракту із бразильським форвардом, за який Ярославський сплатив 2 млн євро. А згодом пресслужба "Металіста" підтвердила цю інформацію. "Сьогодні ввечері Давід провів у Туреччині перше тренування з командою", — повідомляє клубний сайт.

Давід да Оро раніше виступав за клуб "Віторія" у другому дивізіоні Бразилії. За 2021 рік Давід відіграв за "Віторію" 59 матчів, забивши 11 голів і віддавши 5 асистам.

У "Металісті" новий футболіст виступатиме під номером 33.

"Не приховуватиму, дуже радий опинитися тут, — дав свій перший коментар про приєднання до команди бразильський форвард Давід да Ора. — Після минулого сезону у "Віторії", який вийшов не надто вдалим для команди, але досить непоганим для мене, я розумів, що взимку будуть пропозиції від інших клубів. На початку січня зі мною зв'язалися мій агент та представники "Металіста". Вони мені розповіли про команду, про славну історію клубу. Я дізнався, що в "Металісті" грали такі футболісти, як Тайсон, Марлос, Клейтон Шав'єр. Після цієї розмови у мене вже не було сумнівів. Усі бразильці мріють грати в Європі. Я не виняток і маю використати цей шанс".