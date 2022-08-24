"Металіст" переміг у дебютному матчі після повернення до УПЛ: гру тричі переривали через повітряну тривогу

Поєдинок 1-го туру УПЛ на стадіоні "Україна" у Львові завершився перемогою гостей з рахунком 1:2 .

Перший м'яч у цій зустрічі було забито на 37-й хвилині - Євген Підлепенець вивів харків'ян уперед. Господарі швидко відновили паритет - на 41-й хвилині відзначився Юрій Климчук.

На 43-й хвилині матч було призупинено через повітряну тривогу. Футболісти та тренери обох команд вирушили до бомбосховища.

Це перший випадок, коли поєдинок УПЛ довелося призупинити через загрозу ракетного обстрілу. Раніше подібне трапилося тільки під час гри юнацького чемпіонату між "Чорноморцем" і "Вересом".

Команди повернулися на поле після відбою повітряної тривоги через 50 хвилин й дограли перший тайм. А вже на початку другої половини зустрічі сигнал повітряної тривоги пролунав вдруге. Поєдинок знову було призупинено.

Тепер команди повернулися на поле за годину та 11 хвилин. На 66-й хвилині Максим Прядун вивів "Металіст" у лідери.

Однак дії російських окупантів і цього разу не дали спокійно дограти матч. На 77-й хвилині зустріч була втретє призупинена через повітряну тривогу. Таким чином, команди сумарно провели в укритті понад дві години. Після третього повернення на поле жодна з команд голів не забивала.

Таким чином, "Металіст" перемогою повернувся до елітного українського дивізіону після шестирічної відсутності.

У наступному турі харків'яни 29 серпня в Ужгороді приймуть "Інгулець", а "Рух" днем раніше у Ковалівці зіграє з "Колосом".

Нагадаємо, в матчі-відкритті УПЛ-2022/23 "Шахтар" не зумів переграти "Металіст 1925".

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