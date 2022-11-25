"Металіст" та "Чорноморець" розписали безгольову нічию в останньому матчі року УПЛ

Одесити та харків'яни не порадували уболівальників голами.

У п'ятницю, 25 листопада, в рамках п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23 харківський "Металіст" розписав нічию з одеським "Чорноморцем". Матч завершився з рахунком 0:0.

В середині першого тайму мали можливість відкрити рахунок одесити. Постріл від Дмитра Юсова здалеку з лівого флангу парирував біля ближньої стійки голкіпер.

На початку другої половини зустрічі ще один момент створив "Чорноморець" – Єгор Демченко завершував у центрі штрафного подачу з правого флангу від Володимира Шопіна, але Дмитро Непогодов парирував м'яч у дальньому куті.

"Металіст" не зумів створити жодного серйозного моменту біля воріт суперника, натомість наприкінці матчу Ілля Путря міг таки подарувати одеситам перемогу – зі штрафного він закрутив повз праву девятку.

Після цього матчу "Чорноморець" має 10 очок і перебуває на 15-й позиції турнірної таблиці. "Металіст" з 16 очками закриває топ-10 ліги.

У наступному турі після зимової перерви "Чорноморець" на виїзді зустрінеться з "Вересом", а "Металіст" цього ж дня прийматиме "Рух".

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