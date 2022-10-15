"Металіст" у гольовій перестрілці подужав "Ворсклу" та піднявся до топ-3 УПЛ

Харківський "Металіст" виявився сильнішим за полтавську "Ворсклу" в матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершився з рахунком 3:2 .

Номінальні господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму - рахунок у зустрічі відкрив Максим Прядун.

На початку другої половини поєдинку Олександр Каплієнко зміцнив перевагу "Металіста", асистував йому той же Прядун. На 54-й хвилині полтавці відквитали один м'яч зусиллями Андрія Кравчука.

Проте вже за дві хвилини харків'яни повернули собі гандикап у два голи - Прядун оформив дубль. На 80-й хвилині Марлісон знову скоротив відставання "Ворскли" до мінімуму, однак уникнути поразки полтавській команді не вдалося.

Металіст - Ворскла: турнірне становище після матчу

"Металіст" з 13 очками вийшов на третє місце в турнірній таблиці УПЛ. "Ворскла" з 7 балами залишилася на десятій сходинці.

У наступному турі харків'яни 20 жовтня зіграють з "Динамо", а полтавці днем раніше зустрінуться з "Рухом".

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