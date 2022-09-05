"Металіст" у меншості обіграв "Олександрію" та наблизився до лідера УПЛ

"Металіст" обіграв "Олександрію" у виїзному матчі УПЛ - 1:3 .

Рахунок матчу було відкрито на 11-й хвилині - Владислав Калитвинцев вивів "Олександрію" вперед. Згодом гості відігралися - Сергій Панасенко пробив з-під Дениса Мірошніченка і м'яч з відскоком від газону залетів у ворота.

За 10 хвилин до кінця першого тайму "Металіст" лишився у меншості. Арбітр вилучив Богдана Пороха за грубий фол. Втім, на грі команди це не позначилося. У другій половині зустрічі гості зуміли забити два м’ячі. На 64-й хвилині гри відзначився Максим Прядун, а крапку у поєдинку поставив Олександр Мізюк.

"Металіст" з 7 очками піднявся на другу позицію у турнірній таблиці УПЛ. На першому місці перебуває луганська "Зоря". "Олександрія" має шість балів та тепер перебуває на шостій сходинці в УПЛ.

У наступному турі харків’яни зіграють із "Колосом", а "Олександрія" зустрінеться з "Ворсклою".

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