"Металіст" впорався з клубом УПЛ і пробився до чвертьфіналу Кубка України

"Металіст" впорався з клубом УПЛ і пробився до чвертьфіналу Кубка України

Долю зустрічі вирішив єдиний гол.

Харківський "Металіст" на домашній арені обіграв ковалівський "Колос" у 1/8 фіналу Кубка України. Клуб Першої ліги виявився сильнішим за команду елітного дивізіону з рахунком 1:0 .

Перемогу харків'янам приніс гол Олександра Мізюка на 19-й хвилині протистояння.

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" та донецький "Шахтар" також пробилися до 1/4 фіналу національного кубка. "Біло-сині" перемогли "Маріуполь" (2:1), а "гірники" розбили "Чорноморець" (3:0).

Дивіться також: Кубок України: хто вже вийшов до 1/4 фіналу

Матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно. Володар трофею визначиться 11 травня 2022 року.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання