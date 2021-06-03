Мейвезер - Пол: анонс бою між непереможеним чемпіоном і популярним блогером

Повернення легенди в ринг відбудеться вже найближчими вихідними.

У ніч на 6 червня в Маямі відбудеться боксерський поєдинок між іменитим боксером Флойдом "Красавчиком" Мейвезером і популярним блогером Джейком Полом.

ТСН Проспорт розповідає все найважливіше, що потрібно знати про бій.

ТРЕТЄ ПРИШЕСТЯ КОРОЛЯ

Мейвезер пішов зі спорту у 2015 році. В останньому поєдинку непереможений американець одноголосним рішенням суддів переміг співвітчизника Андре Берто і відправився на спокій.

Однак уже через два роки Флойд повернувся в ринг, щоб декласувати тоді ще чемпіона UFC Конора Макгрегора. Той бій завершився нокаутом ірландця в 10-му раунді.

31 грудня 2018 року непереможений боксер провів виставковий бій проти японця Тенсіна Насукави. Перемога в поєдинку залишилася за "Красавчиком".

У найближчу неділю 44-річний боксер втретє повернеться в ринг.

ТРЕТІЙ ШАНС ДЛЯ БЛОГЕРА

Пол є недалекою для боксу людиною. До того, як він знайшов популярність, Логан займався цим видом спорту на любительському рівні.

Вже будучи відомим, Пол провів два бої проти свого колеги KSI. 3 лютого 2018 року їхній поєдинок завершився нічиєю. Через півтора місяці відбувся їхній другий поєдинок - у ньому перемогу роздільним рішенням суддів здобув KSI.

На цьому боксерський досвід Логана вичерпується.

ПІДГОТОВКА ДО БОЮ

Майбутні суперники активно тренуються напередодні поєдинку. Обидва викладають в Instagram відео зі своїми ефективними діями в ринзі, не забуваючи водночас голосно заявляти про свої претензії на перемогу.

ФОРМАТ ПОЄДИНКУ

Бій пройде на арені Hard Rock Stadium. Для з'ясування переможця суперникам відводиться вісім раундів. Поєдинок проходитиме без суддів, але в ньому будуть дозволені нокаути. Це означає, що в разі, якщо бій триватиме всю дистанцію, переможця в ньому не буде.

Цікаво також, що бій не отримав статус професійного через велику різницю в габаритах і вазі між майбутніми суперниками.

ЧИ Є ІНТРИГА В БОЮ?

Саме у фізичних даних і криється головна перевага Пола. Він на 15 сантиметрів вище за Мейвезера (188 см проти 173 см) і приблизно на 14 кілограмів важчий (82 кг проти 68 кг). Також на користь Логана говорить і вік: блогеру - 26 років, Мейвезеру - 44.

Легендарний тренер Тедді Атлас вважає, що поєдинок не буде прохідним для Флойда. "Цей бій може бути небезпечним для нього.

Я не кажу, що у Пола є боксерський досвід. У нього немає нічого з боксу. Але прийде час, коли Мейвезер більше не буде самим собою. Мені здається, люди забувають, що йому 44 роки. Він не бився чотири роки. Я знаю, що Мейвезер менше за Пола на 13,5 кг", - сказав Атлас.

ВАРТІСТЬ КВИТКІВ І ДЕ ДИВИТИСЯ

Поєдинок зможуть подивитися глядачі на арені. Ціна квитків на шоу починається від 50 доларів. В Україні протистояння Мейвезера і Пола буде ексклюзивно транслюватися на відеосервісі Megogo.

Орієнтовний час початку поєдинку за київським часом - 07:00 неділі, 6 червня.

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