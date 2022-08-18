"Ми більше не матимемо з ними справу": очільник Формули-1 категорично виключив проведення перегонів у Росії

Керівник найпрестижніших у світі автоперегонів Формули-1 Стефано Доменікалі заявив, що етапи чемпіонату більше не будуть проводитися в Росії.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України Формула-1 розірвала контракт на проведення Гран-прі на території країни-окупантки. Також РФ позбавили права транслювати перегони - організація припинила співпрацю з пропагандистським телеканалом "Матч ТВ".

Тепер же голова "Королеви автоспорту" Стефано Доменікалі повідомив, що жодного пом'якшення санкцій проти країни-агресорки не буде. Росія більше не прийматиме етапи Формули-1, оскільки це категорично суперечить цінностям організації.

"Певні цінності не підлягають обговоренню. Ми беремо участь у перегонах у Саудівській Аравії та Катарі? Ми віримо у силу нашого спорту як двигуна змін. Росіяни платять шалені гроші. Але є речі, які не обговорюються. Ми більше не матимемо з ними справу. Там більше не буде перегонів", - цитує Доменікалі La Gazzetta dello Sport з посиланням на німецьке видання Bild.

Зазначимо, що контракт Формули-1 з Росією був розрахований до 2025 року. Від 2014 року етап відбувався в Сочі, від сезону-2023 Гран-прі Росії планували проводити на новій трасі "Ігора Драйв" під Санкт-Петербургом.

Раніше повідомлялося, що чотириразовий чемпіон Формули-1, який підтримує Україну, оголосив про завершення кар'єри.

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