"Ми близькі до анонсу дати наступного бою": промоутер назвав терміни повернення жертви Усика

Британський промоутер Едді Гірн повідомив, що колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа проведе бій навесні 2023 року.

Про це він сказав у інтерв'ю iD Boxing.

"Джошуа може провести бій в кінці березня або у перший тиждень квітня. Але він хоче почати табір відразу після Різдва. Так що це вдалий час для повернення на ринг", – заявив він.

Гірн додав, що ім'я наступного суперника буде залежати від поєдинку Вайт – Франклін, який відбудеться

"Багато що залежить від бою в суботу. Чи переможе Ділліан Вайт, як він переможе, чи буде він готовий битися в першій половині наступного року. Безумовно, Джермейн Франклін стане суперником Джошуа, якщо здобуде перемогу", – сказав Гірн.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Джошуа поступився Усику у реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

Усику у реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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