"Ми боремося за незалежність та свободу": Магучіх присвятила "срібло" ЧС-2022 українському народу

20-річна спортсменка з Дніпра наголосила, що присвячує виграну медаль всім українцям і всім захисникам України, які боронять нашу країну від російських окупантів.

"Я насолоджувалася цими змаганнями. Отримала задоволення від стрибків і змогла абстрагуватися від усього негативу. І коли я вже отримала медаль на п'єдесталі та побачила наш прапор угорі, подумала, що дуже хочу повернутися додому, як це було завжди раніше. Після змагань ти прилітаєш до аеропорту, тебе зустрічають родичі, журналісти, і цього мені зараз також хочеться. Я вірю, що це скоро буде. Але поки що продовжуємо тренуватися, виступати й показувати хороші результати.

Насправді ти стрибаєш не лише для себе, а й для людей. Я завжди кажу, що мої перемоги - це для нашого українського народу, ця моя медаль - для всіх українців, для всіх солдатів, для всієї України", - сказала Магучіх в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Зазначимо, що "срібло" Магучіх - друга медаль України на світовій першості в Юджині. Раніше "бронзу" в чоловічих стрибках у висоту здобув Андрій Проценко.

Нагадаємо, українці вибороли три медалі на юнацькому чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

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