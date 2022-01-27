"Ми були повністю голі": відомий український футболіст пригадав, як побив одноклубника в Німеччині

Михайло Кополовець поквитася зі своїм кривдником, який "доніс" на нього керівництву клубу.

Ексгравець львівських "Карпат" та колишній спортивний директор "Минаю" Михайло Кополовець розповів про те, як побив польського футболіста, коли виступав у Чемпіонаті Німеччини.

- Чи були у вашій кар'єрі випадки, коли ви хотіли розібратися з кимось по-чоловічому після матчу?

- У Німеччині я мав такий випадок. Я грав у команді "Айнхайт", там не було адміністраторів, тож ми займалися організацією самі. Наприклад, ти повинен мати свій м'яч, накачувати його та брати із собою на тренування. Якось я його не підкачав, а за це прописаний штраф - 50 євро. Поляк пішов і сказав тренеру, що у мене м'яч не підкачаний, і мене оштрафували.

Я вирішив на це не заплющувати очі і побив його в душі досить жорстко. Підійшов до нього і запитав, чому він такий гнилий і здав мене тренеру. Справа не в грошах, просто мені не сподобався сам його жест. Він сказав, щоб я йому нічого не казав.

Можливо, він був сильніший за мене, але він мився. Там було слизько, він намилений, ми повністю голі. Словом, я пішов, надів кеди, зробив йому підніжку, а коли він упав, я його там забуцав. Жорстоко побив, у нього був струс мозку, "ліхтар".

Після цього мене викликало керівництво, щоб з'ясувати, чому так сталося. Я сказав, що з ним було непорозуміння, і ми розібралися. Мене ніхто не оштрафував за бійку, але вони здивувалися, що я такий метод використав. Він просто некрасиво вчинив, така "шісточка". Пацани мене підтримали. Зробив не по-пацански - отримав "звіздюлів", - сказав Кополовець в інтерв'ю FanDay.

Кополовець виступав за клуб п'ятого німецького дивізіону "Айнхайт" від 2015-го до 2016 року, після чого повернувся до України та продовжив кар'єру в "Минаї".

До цього Михайло грав за "Закарпаття", "Карпати", "Говерлу" та білоруську "Білшину".

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