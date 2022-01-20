"Ми дивимося, як нам потрапляти прямо до групи Ліги Європи" — Ярославський про цілі "Металіста"

Ярославський нагадав, що існують чіткі критерії, які клуб не може оминути.

Кадрова стратегія ФК "Металіст" та трансферна політика клубу націлені на формування потужного складу для гри у Лізі Європи.

Про це заявив президент клубу Олександр Ярославський в інтерв'ю, яке оприлюднено на центральному YouTube-каналі телеканалів "Футбол 1/2/3".

"Завдання Євгена Краснікова було знайти цих гравців. Моє — оплатити, щоб ця команда дійсно була "та". Ми ж говорили, що ця команда буде кращою за ту, яка у нас була в 2005-2013 роках. Це приціл не просто на УПЛ, а на Лігу Європи. Ми дивимося на те, як нам без кваліфікації потрапляти прямо до групи Ліги Європи", — розповів президент ФК "Металіст".

Ярославський нагадав, що існують чіткі критерії, які клуб не може оминути: "Для гри в єврокубках потрібно провести три роки у професійному футболі. Там навіть якщо теоретично взяти Кубок, а 3 роки не минуло — то ніяк. "Металіст" точно не потрапляє до єврокубків, навіть за виграного Кубку. Якщо все, дай Боже, пройде як належить, то в сезоні 2022/2023 ми потрапляємо. Якщо все буде добре, якщо займемо те місце, яке дозволить нам брати участь. А з перспективою виграного зараз Кубка — ми не потрапимо. У нас трьох років немає", — пояснив президент ФК "Металіст".

Ярославський в інтерв'ю нагадав про нещодавні та майбутні придбання клубу — Хуана Касареса, Пауліньо, Херонімо Поблете, Артура Мурзу: "Дивіться, яка армія легіонерів та українців у це міжсезоння поповнить ряди "Металіста"! І це ще не все. Я вам скажу, що у нас ще є шалений трансфер, - анонсував президент ФК "Металіст", не розкриваючи журналістам деталей. - Поки я говорити не буду. Відкрию тільки пару секретів. Йому 21 рік. Швидкість швидша, ніж у Тайсона, а удар сильніший, ніж у Жажі. Він латиноамериканець. Я так мрію, щоб ось ці шпілери, яких ми купили, — шалені, повторюся, — заграли ось у цей наш мереживний футбол".

Відповідаючи на запитання ведучого, чи відчуває президент ФК "Металіст" себе на Олімпі Першої ліги після багатьох перемог, Ярославський відмовився робити такі оцінки або давати прогнози: "Рахунок на табло та фінальний свисток — ось це Олімп. Тому поки що не прозвучить фінальний свисток останнього матчу Першої ліги, я жодних прогнозів робити не хочу", — сказав він.