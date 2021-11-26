"Ми грали, як лайно": Роналду вкрай емоційно відреагував на провальний матч "Ювентусу" в Лізі чемпіонів

Португальский форвард розкритикував партнерів по команді за відстутнісь характеру.
Стрімінговий сервіс Amazon Prime випустив документальний серіал All or Nothing: Juventus, в якому показано всі закулісні моменти туринського "Ювентусу" у сезоні-2020/21, коли командою керував Андреа Пірло.
Зокрема, в кадр потрапили емоції Кріштіану Роналду під час перерви матчу ЛЧ проти "Порту ". На той момент туринці поступались 0:1 і португальский форвард надто нервував з цього привозу.
"Лайно! Ми граємо як лайно! Якого біса? Ми повинні проявити характер", - крикнув Кріштіану, після кинув свою футболку на підлогу.
Ronaldo's backlash after the 1st half time against Porto in the #UCL last season... pic.twitter.com/jMLAcNF37X— Juve Canal (@juve_canal) November 25, 2021
Хуан Куадрадо спробував заспокоїти партнера по команді, але це не допомогло.
"Мене це також стосується. Ми маємо говорити один одному правду – ми грали, як лайно. Це матч Ліги чемпіонів, нам потрібно мати індивідуальність", - емоційно відповів Роналду.
Зазначимо, що у другому таймі "Ювентусу" вдалося відігратися та перевести гру в овертайм, проте там португальський клуб забив переможний гол, вибивши Ювентус із турніру.
Після поєдинку Кріштіану розплакався у роздягальні.
Cristiano Ronaldo crying after the Champions League with FC Porto. pic.twitter.com/Ic4kKT72fN— CristianoXtra (@CristianoXtra_) November 25, 2021
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